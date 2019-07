3 de julio: Problemas con WhatsApp, Facebook e Instagram

En estos momentos se están registrando problemas que afectan a los usuarios de WhatsApp, Facebook e Instagram, las redes que pertenecen a la empresa de Mark Zuckerberg.

No es tu conexión a internet, ni tus datos. Efectivamente se trata de una falla global en las tres aplicaciones.

Mediante redes sociales, los usuarios han reportado que no se puede descargar los audios y archivos a través de WhatsApp, ni subir fotos en Facebook. Si piensas subir un estado, mejor hazlo en un momento porque no se pueden visualizar las imágenes.

La red de mensajería y las redes sociales no han caído por completo pero no puedes realizar ciertas acciones. Según, DownDetector, en Facebook mucha gente no puede ver fotos y se carga de manera parcial para muchos. En Instagram tampoco se cargan las imágenes, tampoco se pueden enviar mensajes privados, entre otras molestias.

S tienes más problemas, cuéntanos.

Reacciones de las redes por las fallas de WhatsApp, Facebook e Instagram

Los memes, reacciones, videos y gifs se tomaron las redes sociales tras saber que se trata de una falla mundial. Twitter ha sido el protagonista por no caer y ser la plataforma donde podemos ver los memes. Si quieres ver más imágenes, presiona aquí.

Yo ladillada porque no puedo insultar a nadie por dm ni enviar fotos por WhatsApp, no se descargan los stickers y las imágenes de Facebook no cargan pic.twitter.com/98gfZeL0eE — Gocha (@Imthekillergirl) July 3, 2019

Están super caídos los audios de WhatsApp 🔥🔥🔥🔥 Qué pena, me habían mandado tres personas distintas audios de 2 minutos cada uno… pic.twitter.com/lnHLRlzCvm — Federico Ini (@fechu) July 3, 2019

Yo viendo como todos colapsan por que WhatsApp, Facebook e Instagram no funcionan pic.twitter.com/fnYkMukKjq — alexiselmemero (@alexelmemero) July 3, 2019