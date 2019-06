La aplicación que te permite desnudar a mujeres en cuestión de segundos

El avanzar de la tecnología se asemeja al tiempo, nadie la detiene. Pero las constantes innovaciones han puesto en peligro la intimidad de los seres humanos. Justamente un programador desarrolló una aplicación que permite desnudar a una mujer a partir de su fotografía en cuestión de segundos.

Se trata de DeepNude, capaz de eliminar la vestimenta de la imagen original y añadirle las partes íntimas con una calidad que la semeja a al realidad, según publica el portal Vice.

La aplicación que solamente funciona con mujere,s despertó críticas debido a los daños de las falsas imágenes. La fundadora y directora ejecutiva de la organización contra la pornovenganza Badass, Katelyn Bowden, calificó está aplicación como absolutamente aterrador.

Pese a los varios cuestionamientos, especialistas destacaron las dificultades legales para evitar el funcionamiento de este tipo de aplicaciones , porque no es la desnudes de la víctima. Así lo indicó la abogada especialista en pornovernganza, Carrie Goldberg.

El creador de DeepNude, Albert, comentó que creo este sistema de inteligencia artificial basado en las historietas de 1960 y 1970 donde se anunciaban gafas de rayos X.

"Creo que lo que puedes hacer con DeepNude lo puedes realizar muy bien con Photoshop", dijo y añadió: "Me dije a mí mismo: la tecnología está lista (al alcance de todos). Entonces, si alguien tiene malas intenciones, tener DeepNude no cambia mucho. Si no lo hago, alguien más lo hará en un año".

