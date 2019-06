Anime: Las 300 páginas que Google eliminará por contenido pirata

En Google existe una variedad de páginas que ofrece contenido pirata de variedad de géneros ya sea en películas, series o animes. La empresa revelo un listado con cientos de estas páginas que serán eliminadas.

Para todos los usuarios de la Internet que no han gastado un solo centavo en ver sus películas favoritas o anime ya no podrán acceder a este contenido debido a las medidas que tomará la empresa norteamericana.

La mayoría de las páginas corresponden a las que ofrecen contenido de anime y hentai. Es decir si eres amante de One Piece, One Punch Man, Full Metal Alchemist, Bleach, Neon Genesis Evangelion o Shingeki no Kyojin, ya no podrás revivir sus antiguos capítulos o los próximo por venir.

Para conocer las páginas que serán eliminadas revisa el listado revelado por el portal Lumen Database. Cada una de estas páginas violan los reglamentos de DMCA, Ley de Derecho de Autor de la Era Digital.

Revisa el listado y si una de tus páginas favoritas está en la lista, permítenos decirte que deberás ir buscando una nueva página o comprar las temporadas de tu anime favorito.

