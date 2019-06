Plataforma de videojuegos Google Stadia: Precio, fecha de lanzamiento y catálogo

La plataforma de videojuegos en streaming: Google Stadia saldrá al mercado en noviembre de este año a un precio de 129 dólares (el paquete inicial), más una suscripción de 9,99 dólares mensuales a partir de los tres meses.

El paquete inicial, bautizado como "Edición de fundadores" y que se puede reservar "online" a partir de este mismo jueves, es por el momento la única manera de acceder al servicio, aunque Google aseguró que en 2020 sacará al mercado otra modalidad, "Stadia Base", que permitirá jugar sin tener que convertirse en "fundador".

La "Edición de fundadores" incluye un controlador de Stadia "de edición limitada y color azul noche", un dispositivo Chromecast Ultra para poder jugar en televisores, tres meses de suscripción (y otros tres para el amigo o familiar que elija el cliente) y prioridad a la hora de escoger un nombre de usuario.

Una vez pasados esos tres meses incluidos en el paquete inicial (en febrero para quienes empiecen a usar Stadia justo en el momento de su lanzamiento), los "gamers" deberán pagar 9,99 dólares al mes para seguir teniendo acceso a la plataforma, en la que se hallarán por lo menos 31 juegos de 21 empresas distintas.

Los primeros mercados en los que Stadia estará disponible son Estados Unidos, España, Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega.

A día de hoy el único juego que vendrá incluido en la suscripción es Destiny 2, mientras que el resto habrá que comprarlos por separado, aunque desde la empresa aseguraron que la intención es ampliar el catálogo de juegos incluidos para que la plataforma pueda convertirse en un Netflix de los videojuegos.

El servicio de videojuegos de Google ofrecerá un "streaming" de máxima calidad 4K y 60 fotogramas por segundo con HDR y sonido envolvente 5.1 en caso de que el cliente disponga de una conexión a internet de por lo menos 35 Mbps se banda ancha.

La banda ancha mínima recomendada para Stadia son 10 Mbps, con los que se tendrá una calidad de 720 píxeles y sonido stereo.

Google también desveló este jueves los títulos de los que dispondrá Stadia: Assassin's Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's The Division 2, Trials Rising y The Crew 2 de Ubisoft; Darksiders Genesis de THQ; Mortal Kombat 11 de Warner Bros. y Gylt de Tequila Works, este último en exclusiva.

También se podrá jugar a NBA 2K y Borderlands 3 de 2K Games; Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider de Square Enix; Samurai Shodown de SNK; Football Manager de Sega, Power Rangers: Battle for the Grid de nWay Games; Baldur's Gate 3 de Larian Studios y Farming Simulator 19 de Giants Software.

Otros títulos disponibles serán Thumper de Drool; Metro Exodus de Deep Silver; GRID de Codemasters; Destiny 2 de Bungie; DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online y Wolfenstein: Youngblood de Bethesda y Dragon Ball Xenoverse 2 de Bandai Namco.

Capcom, Electronic Arts y Rockstar Games también aportarán videojuegos a la plataforma, aunque aún no se ha detallado cuáles.

Google anunció su irrupción en el "jugoso" mercado de los videojuegos (se calcula que mueve 136.000 millones de dólares anuales) en marzo con Stadia, una plataforma que permite jugar en "streaming" sin consola física en cualquier dispositivo en que se pueda usar el navegador Chrome (televisores, ordenadores, tabletas e incluso móviles Pixel).

