¡No te asustes! Esto es lo que va a pasar con tu teléfono Huawei

Los problemas para Huawei siguen aumentado tras el veto por parte del Gobierno de Donald Trump. La compañía cada vez se está quedando excluida de una gran cantidad de tecnología que están ligados a Estados Unidos. Uno de los grandes como Google fue uno de los primeros en romper relaciones con Huawei y eso ha generado mucho impacto en los usuarios de la marca China. Ante eso, han surgido preguntas sobre lo que pasará con tu teléfono, pero debes estar tranquilo.

Quizás estabas pensado en comprar un teléfono Huawei o venderlo por todas las noticias que han salido, pero debes saber que no todos los rumores son ciertos y es por eso que vamos a derribar algunos mitos.

En esta semana se acaban de sumar dos nuevos e importantes actores al bloqueo con Huawei: la SD Association y la Wi-Fi Alliance. Esto quiere decir que la empresa china ya no podrá utilizar los estándares certificados por estas organizaciones en sus futuros dispositivos.

Ante esto, Huawei también ha emitido un comunicado explicando que si estás pensando comprar un celular Huawei no tendrás problemas en lo absoluto.

"La compañía continuará proveyendo actualizaciones y servicios posventa a todos sus equipos, tanto "a los que ya se han vendido como a los que están aún en almacenamiento" y añadió que seguirá construyendo un "ecosistema de software seguro y sostenible" para todos sus usuarios en todo el mundo", señaló.

Hemos conversado con Mauricio Echeverría, ingeniero mecatrónico y programador y Diego Rodríguez, CTO de Eversafe Ecuador, donde comparten la afirmación que por absoluto, el teléfono Huawei, no dejará de funcionar y tendrás todos los servicios de Google.

¿Mi Huawei dejará de funcionar?

No. Los smartphones, computadores y equipos de telecomunicación Huawei no dejarán de funcionar. Asimismo, ninguna de las aplicaciones que estén instaladas en el mismo; no se cortará ningún tipo de servicios ni soporte de los desarrolladores.

¿Podré seguir actualizando mi teléfono?

Según Diego Rodríguez, Google brindará actualizaciones de software hasta el 19 de agosto de 2019, como anunció su comunicado. Después de eso Mauricio Echeverría explica que tu teléfono seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad de Android; las mismas tardarían un poco más, ya que tendrán que ser distribuidas directamente por Huawei, una vez que el equipo de Android las libere a libre descarga como es política de un software de código abierto.

Lo que sí debes saber es que los teléfonos no actualizarían a nuevas y futuras versiones Android, para lo cual Huawei ha empezado a desarrollar su nuevo sistema operativo OS. Vale recordar que si se adoptase esta medida por parte de Google hacia Huawei, no se verían afectadas las transferencias de hardware y productos de software que estén cubiertas con código abierto Linux.

¿Podré descargar y actualizar las apps de Play Store?

Se podrá descargar con normalidad hasta el 19 de agosto de acuerdo al informe de Google. Después solo se tendrá acceso a aplicaciones que no tengan su matriz en Estados Unidos. Por ejemplo, no se tendría actualizaciones de WhatsApp o Facebook pero sí de Spotify o TikTok, explica Rodríguez.









Publicidad









Tu Huawei manufacturado hasta la fecha de cierre de relaciones entre las compañías (19 de agosto) tiene asegurado el acceso a la tienda de aplicaciones y por ende a las actualizaciones que proporcionen los desarrolladores independientes. Después de esa fecha, sería Huawei la que diseñe un canal para proporcionar las mismas a los usuarios.

¿Cuál será de la diferencia entre un Huawei y otro teléfono que sí tiene los servicios de Google? ¿En qué va a afectar al celular?

La mayor diferencia sería el acceso a las apps y a parches de seguridad. Para Rodríguez, el mayor problema no solo es Google, "sino que la prohibición es de todas las empresas que tienen su matriz en Estados Unidos. Los parches de seguridad los seguirá brindando Huawei aunque tomarían unos días extra para que lleguen después de la fecha establecida, o al menos que se presente otro comunicado", agrega.

No habrían servicios de seguridad proporcionados por Google como ubicación en tiempo real, servicios de pago o sincronización de servicios en la nube. Para todos estos servicios, Huawei tendrá que diseñar e implementar servicios que realicen las mismas funciones que las mencionadas, pero la empresa ya posee este tipo de servicios y en China es el más usado.

¿Cómo será la sincronización de datos que están anclados a una cuenta de Gmail? ¿Ejemplo copia de seguridad de WhatsApp, fotos, contactos?

Seguramente la sincronización sería por tecnologías Imap, POP3 o Exchange como lo hacen los teléfonos Android con servidores de correo de terceros como Outlook, Yahoo! o cualquier servidor de correo de instituciones particulares como públicas, explica Echeverría.

En el caso de WhatsApp y la sincronización de contactos se lo haría de manera normal, tengas o no tengas cuenta de Google, porque no importa desde que plataforma estés, lo que hace WhatsApp es verificar tu número como un usuario en un servidor como un correo electrónico.

La cuenta de Google en Android lo que hace es darte acceso a los servicios de Google más no se usa para tu cuenta de WhatsApp, solamente te permite guardar tus contactos, fotos, etc. en Google, nada más.

WhatsApp / Getty Images

Es verdad también que todo este cambio llevará tiempo y dependerá de la empresa Huawei encontrar fórmulas para que este cambio sea lo menos perceptible para sus clientes.

Seguramente el nuevo OS de Huawei que es basado en Android tendrá una opción para poder sincronizarlos en tu teléfono.

¿Qué es el AOSP? ¿Qué diferencias tendrá con el Android de Google?

Android Open Source Project (AOSP) es la versión de código abierto de Android. Esta versión solo incluye lo más básico del sistema como la navegación y el kernel Linux.

AOSP: El Android "open source" sin Google / Internet

En el caso de Huawei podría usar este código para emular las aplicaciones de Android de versiones futuras, pero no podrá basar su sistema operativo completamente en este código por motivos de derechos y permisos.

Cabe tener en claro que el nuevo sistema operativo de Huawei no será Android ni se podrá basar en Android será un sistema con una base totalmente nueva, pero capaz de hacer funcionar las aplicaciones del mismo.

¿Se puede seguir comprando un celular Huawei?

Para Diego Rodríguez, no es recomendable comprar un celular Huawei en estos días sobre todo por el limbo legal en el que se encuentran, habrá que esperar hasta el 19 de agosto o hasta que el gobierno de Estados Unidos emita un nuevo decreto, pese a que el CEO de la empresa china mencionó que van a seguir produciendo celulares y que no va afectar en nada los servicios de Google ni los servicios de seguridad.

Te puede interesar:

5 cosas para entender lo que pasa con Huawei Muchas son las incógnitas que hay en torno frente a esta situación, especialmente los usuarios del gigante asiático están preocupados por las sanciones que la compañía recibió por parte Estados Unidos y a su vez por sus empresas, afectando de esta forma los dispositivos móviles.

Te dejamos en video: