Así es la millonaria vida de los dueños del Huawei

Los dueños de Huawei son una de la familias más ricas de China. Sin embargo, no han acostumbrado a aparecer en el mundo de la fama en este tiempo. O al menos así lo han intentado.

La familia casi no ha aparecido en los medios de comunicación. Sin embargo, uno de sus lugares favoritos para sonar son las redes sociales. Es así que se ha podido dar con algunos detalles de la millonaria vida de los dueños del gigante. Además, también hay poco información de escasas entrevistas que brindaron.







Es así que se ha podido recolectar información sobre Ren Zhengfei y sus tres hijos. El dueño de esta compañía ha mostrado ser humilde ante el público. Además, no se olvida el hecho de que empezó desde abajo. Pues el vino de una familia humilde que vivía en las montañas. Fue después que logró obtener su fortuna, valorada en aproximadamente en US$3.200 millones. Así mismo, la revista Forbes lo ha llevado a posicionarse en el puesto 83 de la lista de los más ricos de China.

Los padres de Zhengfei fueron maestros de una escuela. En una de las provincias menos desarrolladas de China: Guizhou.

El dueño de este gigante llegó a casarse tres veces. Meng Jun fue su primera esposa con quien tuvo sus dos hijos Meng Wanzhou y Meng Ping, ambos con apellidos maternos. Luego de separarse, se casó nuevamente Yao Ling, con ella tuvo su otra hija: Annabel Yao. Luego conoció a su secretaria, quien después se llegó a convertirse en su esposa actual, según medios chinos citados por el diario South China Morning Post.

Primera hija

Meng Wanzhou tiene 46 años es conocida como Sabrina o Cathy Meng. Ella empezó como recepcionista y después se convirtió en directora financiera de Huawei. Se conoce que se ha casado en dos ocaciones y tiene cuatro hijos. Ella ha señalado que ha vivido en Canadá hasta 2009, pero aún en la actualidad regresa al país constantemente. Ella cuenta con una casa valorada en US$4,2 millones y una mansión de US$12,2 millones. De ella se sabe también que su estado de salud es delicado. Necesita medicamentos constantes, según contaron sus abogados.

Segundo hijo

Meng Ping es conocido también como Ren Ping. Él trabaja en la empresa de su padre y al parecer no quiere reemplazarlo. Así lo publicó The New York Times en 2013.

Tercera hija

Annabel Yao tiene 20 años de edad. Ella ama las redes sociales, pues en Instagram se encarga de hacer pública su vida. Además de mostrar en internet su belleza y actividades, también a dejado saber que es intelectual. Ella es estudiante de informática en la universidad de Harward, en Estados Unidos.

Entre sus pasiones, también ha demostrado su amor por el ballet. Además, ha logrado salir en medios de comunicación. Es así que logró que sus padres posaron para una revista.









Ren vive con su actual esposa. No participa mucho en los medios de comunicación. Sin embargo, si lo hace cuando se trata de defender a Huawei. Esto después de que Estados Unidos tomara su radical decisión con la compañía.

Foto viral

Es importante recordar que una imagen del gurú se viralizó en las redes. Esto a raíz de que se resaltó su humildad por su manera de comportarse.

#RenZhengfei @HuaweiTechnologies chief waits in line for taxi. Pic goes viral on #China social media – SCMP #Praise pic.twitter.com/dhTI6oJoBz — Tulikaa Bhatnagar (@Tulika_B) April 18, 2016

