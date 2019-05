Cinco trucos de WhatsApp que tal vez no conocías

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo no deja de sorprender a sus usuarios con cada actualización. Sin embargo, hay ciertos trucos de WhatsApp que tal vez no sabías y que no necesitas una aplicación externa.

Administrar contactos, agregarlos directamente desde la aplicación, desactivar descargas de archivos y más son algunas de las funciones que puede no conocías. Estos trucos te ayudarán a sacarle más provecho a tu cuenta de WhatsApp.

Verifica con cuáles contactos tienes mayor interacción

Es importante que tengas esto en cuenta, ya sea por el intercambio de texto, imágenes o videos. Para verificar solo debe ir a 'Ajustes' y seleccionar el 'uso de almacenamiento'.

En ese punto se desplegará una lista de sus contactos de acuerdo con la cantidad de datos intercambiados. Además, la información se detallará una vez seleccione un contacto.

Personalizar notificaciones

Otra opción también es que se puede personalizar la forma en la notifiquen la actividad de cada conversación. Esto se realiza en la opción por medio de 'notificaciones personalizadas'. En esta herramienta se modifica el tono, la luz y tipo de vibración.

Agregar un contacto desde WhatsApp

Solo debes seleccionar el botón de 'chat'. Luego seleccionar la opción de 'Nuevo contacto'. En este punto se puede incluir datos adicionales al contacto. También permite elegir dónde guardar el número.

Desactivar descargas de archivos

Lo único que debes hacer es desactivar las descargas de archivos en la opción 'Mostrar archivos multimedia en la galería'. Se ubica en 'chats' del menú de Configuración.

Realizar copia de seguridad

Debes buscar la pestaña de 'ajustes' y luego ubicar el apartado 'copia de seguridad' y pulsas 'guardar'. Una vez que se carguen los archivos al Drive, puedes configurar una actualización de la copia de forma automática la periodicidad que desees.

Hablar con un contacto sin agregarlo

Primero debes abrir la versión web. Luego copia y pega este enlace en el buscador: ​https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX. El enlace te rediccionará a un sitio web oficial de WhatsApp.

Una vez que estés en el sitio elimina las 'X' y reemplácelas por el número telefónico que deseas escribirle. Luego aprueba la autorización para enviar mensajes al teléfono indicado, según recomienda El Tiempo.

