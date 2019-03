Virus por WhatsApp al celular: ¿Cómo evitar que ingresen?

¿Aún no te has dado cuenta que los virus por WhatsApp al celular pueden ingresar fácilmente? Pues si todavía no sabes mejor te decimos cómo puedes evitar que ingresen a tu dispositivo.

La aplicación de mensajería instantánea también es utilizada por los hackers para robar tu información a través de la publicidad falsa. ¿Cómo es posible? A través de un mensaje sospechoso que a la larga puede perjudicar tu equipo.

El objetivo principal de estos ciberdelincuentes es ingresar para robar nuestros datos bancarios, realizar compras o ventas a otras personas.

Vías por las que ingresa un virus

Estos virus pueden ingresar a nuestro celular por diferentes vías. Sin embargo, la más común es un enlace que se envía por un mensaje de WhatsApp el cual ofrece una oferta o un concurso.

Si haces clic en el enlace se inicia la descarga de un código que puede dañar el celular. También te envían un texto el cual indica que ganaste un premio y que no ha sido reclamado.

Otra vía de ingreso es una notificación sobre actualización de software, como si fuera una alerta de la propia app.

Una forma de saber que tu teléfono está infectado por un virus es cuando abres tu navegador habitual, se abren otras pantallas o redireccionamientos a otras webs sin tu consentimiento. Incluso hasta se instalan app's que no deseas.

