¿Aún no sabes cómo usar los emojis secretos de WhatsApp? Pues algunos usuarios ya los han descubierto mientras llegan los nuevos de este año. Por el momento se puede utilizar desde la versión beta de la app para dispositivos Android.

Realmente son emojis que no están visibles en el teclado de WhatsApp. Son emojis ocultos los cuales se deben usar a través de códigos.

Other hidden emojis in WhatsApp beta for Android! Paste ♂and ♀in WhatsApp to see them! pic.twitter.com/GvQX7mKUsI

Según lo que se ha conocido en páginas de tecnología es que hay al menos cuatro emojis secretos que no se muestran en el teclado dela app. Además, el requisito indispensable para usarlos es que contemos con la versión beta. Mientras tanto, los usuarios de iPhone no disponen de los emojis secretos.

Do you want to use the new exclusive emoji in WhatsApp for #Android?

Type 🏳️‍⚧ in the chat and see the magic.

It's necessary WhatsApp beta for Android 2.19.56 or newer. The recipient needs to have the updated version too.

Thanks @pinkcrowberry for the trick! pic.twitter.com/4uiQdhwqM9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 28, 2019