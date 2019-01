Así podrás saber cuál fue tu primera conversación de WhatsApp

Las aplicaciones de mensajería instantánea tienen cientos de trucos que tal vez no todos conocen. En esta ocasión te mostraremos que es posible saber cuál fue tu primera conversación de WhatsApp.

¿A quién no le da curiosidad saber cuál fue el primer mensaje que enviamos en la app? Aunque este truco es súper sencillo y hay hasta usuarios que ya lo sabían. Si eres parte de ese grupo de los que no pues te demostramos que no hace falta una aplicación externa para ver tus primeros chats.

Lo importante para hacer esto es obviamente tener WhatsApp instalado y jamás haberlo desinstalado en ningún momento. Mucho menos haber eliminado ninguna conversación.

Después debes seleccionar un chat e ingresar. Luego pulsa los tres puntitos que aparecen en la esquina de la pantalla y pulsa Buscar. Luego escribe una palabra como'Hola' y la app te mostrará todos los mensajes con los que utilizaste esa palabra.

Una vez que bajes hasta el final de todos los mensajes que encuentres en la búsqueda y encontrarás no solo el primer mensaje yconversación, si no con quien estrenaste tu WhatsApp.

¿Por qué buscarlo con la palabra 'Hola'? Seguramente fue lo primero que escribiste así que con ello pueda que sea más fácil la búsqueda, según perú.com.

