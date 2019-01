Las seis novedades de WhatsApp en 2019 que nunca te esperabas

Ya arranca el nuevo año y lo primero que queremos saber son las novedades de WhatsApp en 2019. La app de mensajería instantánea más utilizada en el mundo tiene un gran año planeado, y sorprenderá a más de uno con estas actualizaciones que están por llegar en los próximos meses.

Hay algunas nuevas funciones y que parecen bastante interesantes. Aunque para muchos no todas estas novedades son tan buenas, pues podría dejar en evidencia a más de uno.

Me gusta y No me gusta en los Estados de WhatsApp: En las también conocidas como la historias de WhatsApp se podrá dar Me gusta y No me gusta. Al parecer, en EE.UU. ya está disponible. Esta función es similar a Facebook y llegará para quedarse.

PING: ¿Recuerdas el BlackBerry Messenger? En esa app podíamos ‘hacer PING’. Esta es una notificación especial a otro contacto para llamar su atención. Así que este año podrá estar disponible en WhatsApp a lo largo de este 2019.

Programar el envío de mensajes: Hay app en Android que nos permiten programar mensajes para que se envíen de forma automática a la hora que nosotros nos queramos. Es por ello que WhatsApp decidió incluirlo en sus funciones y es una de las más esperadas.

Aviso si se conecta alguien a WhatsApp: Sí ya existe el 'en línea‘, ahora WhatsApp añadirá, de forma nativa, un sistema para mandarnos una notificación cuando un usuario se conecte a la aplicación. ¿Qué tal?

Un botón ‘no molestar’: La app de mensajería instantánea introducirá un botón de ‘No molestar’ que nos permitirá seguir recibiendo mensajes de cualquier contacto, y evidentemente usar la app si queremos, pero que desactive las notificaciones o los sonidos durante algún tiempo.

Contactos favoritos: WhatsApp tendrá una nueva función para clasificar tus contactos, mostrándote así quiénes son con los que más hablas.

¿Listo para estas novedades que pueden ser un arma de doble filo?

