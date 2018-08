Este martes 31 de julio, se agregó una nueva reacción de Facebook: un avión. Estas se suma a las reacciones de me gusta, me enfada, me entristece, me asombra, me encanta y me divierte.

De acuerdo con la empresa esto se debió a un hackathon de empleados, por lo que no estaba pensado para que apareciera en los perfiles de las personas. Tras el accidente del avión AM2431 de Aeroméxico, en redes sociales se realizaron diversos comentarios que usaron dicho emoji.

Aunque la reacción no se puede usar en todos los teléfonos, sólo an algunos con sistema operativo Android. Sólo se trató de una desafortunada coincidencia que se usara este día.

Nueva reacción de Facebook de avión enloquece a los usuarios / Captura de pantalla

Múltiples usuarios de Facebook se han sorprendido al encontrar publicaciones con reacciones en donde aparece un avión, pero se han decepcionado al descubrir que el "Me Aviona" no aparece entre las reacciones que permite la red social.

Circulan muchas versiones sobre qué es en realidad esta reacción, algunos creen que es un simple error y otros que se trata de una de las novedades de la más reciente actualización, pero de acuerdo a un vocero de Facebook (víaFastCompany) se trata de algo que fue parte de un hackatón entre empleados de la compañía y que al final no fue autorizado.

Eso si, ya que no es una característica oficial se espera que permanezca disponible solo por tiempo limitado.

¿Cómo activar "Me aviona" en Facebook?

Mientras tanto, si quieres aprovechar y reaccionar a publicaciones de sus amigos con un avión solo deben tener un dispositivo con Android (probamos con iOS y no funciona) y seguir los pasos que se muestran a continuación (en un principio pensé que eran falsos pero los probé en Android y si funcionó):

1- En cualquier publicación comentar con el hashtag #addplanereact

2- En donde está la sección de comentarios, presionar en la esquina superior derecha donde aparece el "Like" (pulgar hacia arriba) para que aparezcan las reacciones y verán que ya se muestra el avión.

Nota: La primera ocasión les podría aparecer un "Me Enoja" adicional en lugar del avión, pero es cuestión de recargar la sección de comentarios.

