WhatsApp notificará cuando reenvíes mensajes

Entre "cielo y … no hay nada oculto", pero en realidad donde todo se sabe es en WhatsApp. Ahora, la aplicación notificará cuando reenvíes mensajes de tus contactos.

Con esta novedad, como es costumbre en la app, tus contactos podrán saber si compartes sus mensajes. Cuando un mensaje de un contacto sea reenviado a otro aparecerá una etiqueta "reenviado" en el mensaje, según informó WABEtaInfo.

La función estará disponible para Android, iPhone y Windows Phone.

WhatsApp for Android, iOS and Windows Phone: when you forward a message, a “Forwarded” label will appear in the message.

I already presented this feature some months ago, but WA has recently changed the UI (I like how it looks on Windows Phone more!)

[*AVAILABLE IN FUTURE*] pic.twitter.com/jsk3YTZov3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 21, 2018