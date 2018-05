Instagram mostrará cuánto tiempo pasas conectado a la red social

Instagram se ha vuelto una de las redes sociales más importantes en el mundo. Sin embargo, la app podría sacar una función que revele la cantidad de tiempo que sus usuarios pasan conectados.

Jane Manchun Wong, una investigadora de aplicaciones, descubrió este dato. Ella mostró en un pantallazo que Instagram donde se ven los códigos de la programación de la sección "Usage Insights".

Luego, esto fue confirmado por el CEO de Instagram, Kevin Systrom, a través de Twitter. "Poder comprender cómo el tiempo en línea impacta a las personas es importante, y es la responsabilidad de todas las compañías ser honestas al respecto", señaló.

"Queremos ser parte de la solución. Y tomo esa responsabilidad en serio", añadió el CEO de Instagram.

En ese sentido, la red social se está sumando a una labor que otras compañías como Google ya vienen desarrollando para combatir la adicción a internet, de acuerdo con elcomercio.pe.

Understanding how time online impacts people is important, and it's the responsibility of all companies to be honest about this. We want to be part of the solution. I take that responsibility seriously.

— Kevin S. (@kevin) May 16, 2018