¿Es Zuckerberg un robot?

Este martes, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció ante el Congreso de EE.UU., donde testificó sobre el último escándalo de privacidad de esta red social, relacionado con la compañía Cambridge Analytica.

Durante varias horas, Zuckerberg estuvo respondiendo a las preguntas de decenas de senadores de las comisiones jurídica y de comercio, ciencia y transporte del Senado de Estados Unidos.

No obstante, no han sido sus respuestas lo que ha atraído la atención de los internautas, sino el singular comportamiento que demostró ante las cámaras.

Rápidamente, multitud de bromas empezaron en aparecer en Twitter asegurando que Zuckerberg no es humano, sino un robot. No es la primera vez que las redes estallan en chanzas y especulaciones sobre esta cuestión.

There is a 100% chance Mark #Zuckerberg is a robot 😂 pic.twitter.com/KkXiInctXh — Mike Tokes (@MikeTokes) April 11, 2018

"Hay una posibilidad del 100 % de que Mark Zuckerberg sea un robot", escribió un usuario.

"don't forget to drink the water, humans like water" pic.twitter.com/RyhWE74Sl4 — RUIN™ (@BravingRuin) April 10, 2018

"No te olvides de beber agua, a los humanos les gusta el agua", comentó otro.

What is Marc Zuckerberg sitting on? A-Booster Seat

B-His Spare Battery

C-His Wallet

D-A Briefcase with all our personal information pic.twitter.com/TYbQlGvciW — Chris Houston (@chris_m_h) April 11, 2018

"¿Mark Zuckerberg está sentado sobre un asiento elevado o es un bloque de baterías? Necesito respuestas", se preguntó un tuitero al publicar una foto de la silla en la que estaba sentado. Otro usuario fue más creativo: "¿Sobre qué está sentado Marc Zuckerberg? A – Un asiento elevador, B – Su batería de repuesto, C – Su cartera, D – Una maleta con toda nuestra información personal".

#zuckerberg is not a lizard, he's just a robot remotely operated by the man behind him… #Zuckerbergtestimony pic.twitter.com/pJjLlHYktI — Pat Flanigan (@notpatflanigan) April 10, 2018

"Zuckerberg no es un lagarto, simplemente es un robot controlado a distancia por el hombre detrás de él", bromeó otro internauta.

"Cuantos más datos recojo, mejor entiendo qué significa ser humano", ironizaba otro tuit.

There is a 100% chance Mark #Zuckerberg is a robot 😂 pic.twitter.com/KkXiInctXh — Mike Tokes (@MikeTokes) April 11, 2018

RT