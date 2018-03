Si tienes un teléfono Android, es posible que Facebook esté registrando tus llamadas y mensajes

Recientemente se conoció el escándalo que involucra a un millonario republicano, una empresa llamada Cambridge Analytica y una base de datos con información de 50 millones de usuarios de Facebook.

Mark Zuckerberg se refiere a esto como una “brecha de confianza” con sus usuarios. Él dijo que que iba a “investigar todas las aplicaciones de Facebook que tuvieron acceso a grandes cantidades de información” antes del cambio de API de 2014.

El problema es lainformación personal que cedemos a la red social sin darnos cuenta, según gizmodo.

Facebook puede registrar tus llamadas y mensajes de texto si tienes un teléfono Android; de hecho, los almacena.

Dylan McKay, un joven programador de Nueva Zelanda, descargó sus datos de Facebook desde los ajustes de la aplicación y se encontró con cosas como:

Un detallado historial de llamadas telefónicas que realizó.

Una completa agenda telefónica que incluía los contactos que había borrado de su teléfono. Metadatos de todos los mensajes de texto que había enviado o recibido vía SMS.

Y metadatos de todas las llamadas telefónicas que había realizado, incluyendo la fecha, la hora y la duración de cada una de ellas.

Facebook tenía permiso para acceder a esos datos. De hecho, lo pone bien claro en la letra pequeña de sus términos de privacidad.

Si el tema te preocupa, puedes revocar permisos a las apps de Facebook desde el menú “Aplicaciones”en los ajustes del teléfono, o directamente desinstalar la aplicación de Facebook de tu teléfono y empezar a usar la web de Facebook a través del navegador.

Downloaded my facebook data as a ZIP file Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) March 21, 2018

a historical record of every single contact on my phone, including ones I no longer have pic.twitter.com/XfiRX6qgHl — Dylan McKay (@dylanmckaynz) March 21, 2018

metadata about every text message I've ever received or sent spoiler: I don't use messenger for SMS pic.twitter.com/ehWXhpnrrV — Dylan McKay (@dylanmckaynz) March 21, 2018

and the metadata of every cellular call I've ever made, including time and duration 😬😬 pic.twitter.com/Ykr3o0gZFu — Dylan McKay (@dylanmckaynz) March 21, 2018

