DeleteFacebook: ¿abandonar las plataformas de Zuckerberg?

En medio del silencio del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, sobre el escándalo de la filtración de datos personales de sus usuarios a la consultora Cambridge Analytica, en Twitter se volvió tendencia una propuesta: eliminar las cuentas de esa red social.

Distintas personalidades difundieron mensajes con la etiqueta #DeleteFacebook ('Borrar Facebook', en inglés), una iniciativa que incluye dejar de utilizar todas las plataformas vinculadas a esa compañía, como Instagram y WhatsApp.

@Ian56789, una persona que se presenta como analista político, tuiteó que Facebook "es parte del sistema de control del Gran Hermano" —en relación a la novela '1984', de George Orwell— y acusó a esa firma de "manipular y censurar" contenidos y hasta de intentar alterar estados de ánimo.

Facebook is part of the Big Brother system of control – see Orwell's 1984. It sells all of your personal data to Governments & Corporations. It manipulates and censors what you can see and what you don't see online. It even tries to manipulate your current mood. #DeleteFacebook pic.twitter.com/OFrIX3MYLI

Muchos contaron su experiencia tras cerrar su cuenta de la plataforma creada por Zuckerberg. "Borré Facebook en la víspera de Año Nuevo de 2014.

Fue la mejor decisión que pude tomar y puedo decir con seguridad que no lo extraño. La vida es mucho mejor", manifestó en Twitter @CEdwardsEsq.

I deleted Facebook New Year‘s Eve 2014. It was the best decision I’ve made and I can safely say I do not miss it. Life is so much better without it. #DeleteFacebook

Por su parte, el usuario Manuel Venegas expresó que "la verdad os hará libres" junto a una imagen en la que aparece un logotipo de Facebook en un cesto de basura.

Más allá de los aspectos positivos que tendría alejarse de esa red social para algunas personas, el periodista Fabio Chiusi señaló que salir de Facebook no es la solución definitiva a "la vigilancia del capitalismo", sino evitar "abrir el mercado" a un próximo proyecto similar "sin cambiar las reglas del juego".

#Deletefacebook if you wish, but please don’t pretend this is a solution to surveillance capitalism.

What we need is a total restructuring of the data economy, not opening up a market for the next Facebook – which, btw, will be as bad, without changing the rules of the game.

— Fabio Chiusi (@fabiochiusi) March 19, 2018