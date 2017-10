WhatsApp lanza nuevos stickers

Recientemente se conoció que WhatsApp lanzará stickers de Facebook Messenger en su plataforma. Ahora los usuarios podrán utilizar sticker al igual que en Instagram.

WhatsApp notificará a tus contactos cuando cambies de número

El portal WABetaInfo informó que la nueva función de la app de mensajería instantánea permite colocar ciertos emojis de gran tamaño en las fotografías que se envían.

¿Cómo debo hacer?

Solo se necesita seleccionar el icono con forma de clip que se encuentra a un costado del botón de enviar. Una vez hecho esto se elige cualquier fotografía y en la parte superior derecha estará el signo de sticker al igual que Instagram.

Dentro de las conversaciones no se pueden enviar estos emojis, sin embargo, esa herramienta ya se encuentra en el modo prueba de WhatsApp, de acuerdo con el comercio.pe.

WhatsApp beta for Android 2.17.375: new dynamic time sticker available!

You can also tap on the sticker to change its style! 🕒 pic.twitter.com/vgeUn9sq7r

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 14, 2017