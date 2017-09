42% de internautas latinoamericanos ya realizan comercio electrónico

Latinoamérica ya negocia 100.000 millones de dólares anuales mediante comercio electrónico, que realiza en promedio el 42 % de su población, pero es un mercado todavía en desarrollo y lleno de oportunidades, según un estudio presentado en la capital panameña.

El presidente de Datanalisis, Carlos Jiménez, explicó a Efe que una encuesta realizada anualmente desde hace doce años por esa firma y que involucró a quince países latinoamericanos, indicó que en 2017 en promedio el 42 % de los internautas compró por internet, siendo "el gran mercado Brasil, con el 35 % de todas las transacciones".

Al mercado brasileño le siguen México con el 20 % de todas las transacciones, Argentina con el 10 %, Colombia con el 9 % y Perú con el 6 %.

El estudio además arrojó que Latinoamérica alcanzó el 61 % de penetración de internet, una cifra que Jiménez calificó de "interesante", porque "está por encima del promedio mundial de 52 %".

Jiménez indicó que Panamá destaca, pese a lo pequeño de su población, 4 millones de habitantes, porque la penetración de internet es de 66 %, catorce puntos porcentuales por encima del promedio global y cinco más que el latinoamericano.

Explicó que la penetración de internet creció en la región "10 % interanual en los últimos 5 años" y en Panamá "en el último año aumentó 18 %".

Jiménez indicó que todo ese escenario abre las posibilidades para desarrollar el mercado del comercio digital por la gran penetración del internet y de los dispositivos móviles.

Reconoció como obstáculos que aún el comprador tiene "la necesidad de tocar, de ver el producto, no se siente cómodo comprando a distancia, muchos no tienen tarjeta de crédito, otros no quieren dar sus datos por temor al fraude".

Otra de las barreras "que han ido aminorando a lo que era hace 10 años" es la ausencia de legislación "que permita emitir una factura electrónica", acotó.

Una ventaja para aprovechar es "el cambio generacional, la generación de los milennials" que son las personas nacidas entre 1980 y 1995 "que es muy grande y tendrá mayor poder de compra".

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) fue la anfitriona de la presentación del estudio que realiza Datanalisis, que este año enfatizó en el comercio electrónico, según sostuvo Jiménez porque ya existe "una masa crítica" de consumidores.

El mercado digital latinoamericano lo forman 374,9 millones de personas, 244 millones (65 %) hablan español, 2,7 millones (0,7 %) están en Panamá, anotó.

"Empezamos hace doce años en Venezuela con cinco países, ahora son quince, los más grandes como Brasil, México y Argentina, y otros como Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela", entre otros, que representan el mercado.

"Cómo la gente usa internet, cómo ven la publicidad digital y hasta que punto los influyen medios sociales, todo lo que es redes, dispositivos y telecomunicaciones: proveedores de internet, si se conectan desde celulares, el comercio y banca electrónica" son examinados en el estudio, detalló.

La consulta tiene un margen de error de menos de 3 % y fue contestada, vía electrónica, por más de 5.000 personas.

Por su lado, Adolfo Noriega, directivo de la CCIAP, resaltó que Panamá "tiene que prepararse" para "una realidad que ya cambió" para aprovechar el auge del comercio electrónico.

Recordó que, según proyecciones internacionales, "en 2020 más de 50.000 millones de dispositivos electrónicos estarán conectados a internet", y recordó cómo el cambio de los paradigmas del comercio ha provocado cambios a la baja en el valor de las empresas, excepto las que se involucraron en el comercio por el ciberespacio.

EFE

