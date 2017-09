Twitter hace pruebas para duplicar el límite de cada tuit a 280 caracteres

Este martes 26 de septiembre de 2017 la red social Twitter informó que se probará el uso de tuit con caracteres que dupliquen el límite actual, es decir que se pueda pasar de 140 a 280 caracteres.

El objetivo de esta nueva función está relacionado al deseo de impulsar el crecimiento de la red social Twitter y también a entregar satisfacción a los usuarios que puedan sentir frustración por el límite de 140 caracteres en sus tuits.

Según información del blogg oficial de Twitter, por el momento el cambio se ejecutaría en algunos usuarios pero aún no se conoce qué características tendrán esos perfiles.

En caso de que esta prueba se realice con éxito se aplicaría esta función para todos los usuarios de la red social Twitter.

El tuit que publicó la plataforma dice: "Estamos intentando algo nuevo con un grupo pequeño, y aumentando el límite de caracteres a 280".

Además, en el blog de Twitter se informa:

Can’t fit your Tweet into 140 characters? 🤔

We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇https://t.co/C6hjsB9nbL

— Twitter (@Twitter) September 26, 2017