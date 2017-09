WhatsApp dejó de funcionar en varios países

Hoy, 21 de septiembre, reportaron en distintas partes del mundo un fallo de funcionamiento del servicio de mensajería instantánea WhatsApp. Los problemas detectados están vinculados con la imposibilidad de enviar o recibir mensajes (61%) y de conectarse al servicio (38%), según datos del portal Downdetector.com.

Usuarios de las redes sociales se quejaron de la falta de servicio.

No me importa si deja de funcionar whatsapp, me moriría si deja de funcionar twitter

— Laura🐣 (@LauraRuizF1) September 21, 2017