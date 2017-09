iOS 11 ya está disponibles y estas son sus novedades

Desde este 19 de septiembre, Apple ya puso a disposición de sus usuarios que cuenten con dispositivos compatibles iOS 11, la última versión de su sistema operativo.

Esto sucede cuando aún Android no se decide a liberar la actualización a Android 8.0 Oreo, la última versión del sistema operativo presentada por Google el pasado agosto.

Por este motivo, Andro4all hizo una comparación determinando las diferencias claves entre Android 8.0 Oreo vs iOS 11:

Interfaz

Tanto en Android 8 como en iOS 11 encontramos cambios a nivel de interfaz. Sin embargo, mientras que Google ha decidido implementar cambios que podrían ser considerados “menores”, Apple ha dado un importante salto a nivel visual —en algunos casos criticado por varios expertos en este terreno–.

Comenzando por iOS 11, nos damos cuenta de que tanto las animaciones del sistema, como algunos de los menús y apps del sistema han sido rediseñados, con una interfaz aún más minimalista. Dos de los cambios más notables a nivel visual en iOS 11 son el nuevo dock de aplicaciones –exclusivamente destinado a los usuarios de iPad–, así como el nuevo Control Center, que ahora cuenta con un formato de una sola página deslizable verticalmente, con accesos directos y ajustes rápidos personalizables mucho más accesibles para los usuarios.

Pero, ¿qué hay de Android Oreo? Como decíamos, en este caso las novedades a nivel visual pasan mucho más desapercibidas que en el caso de iOS 11. Uno de los cambios más importantes ha sido el lavado de cara de la app de ajustes, junto al panel de ajustes rápidos y de notificaciones, que dejan atrás el tono gris que acostumbraba a protagonizar la cabecera, para dar paso a una interfaz completamente blanca con algunos detalles en gris. Además, con el objetivo de ofrecer una experiencia visual más unificada en los millones de terminales alrededor del planeta, la gran G ha presentado los iconos adaptativos.

Notificaciones

Apple, sabemos que lo intentas, pero en este caso no hay discusión posible: Android, después de 10 años, sigue siendo la plataforma móvil con el mejor sistema de gestión de notificaciones. En esta edición, aunque Apple continúa incorporando cambios, a Google le basta con perfeccionar su sistema a base de pequeños detalles para seguir estando muy por delante de iOS en este aspecto.

Con iOS 11, los de Cupertino han introducido un curioso e importante cambio en su sistema de avisos: la fusión entre el panel de notificaciones y la pantalla de bloqueo en una misma pantalla deslizable desde la parte superior de la pantalla. ¿Por qué? Solo Apple lo sabe.

En cambio, en Android Oreo, Google ha introducido nuevos detalles, logrando que el simple hecho de recibir y gestionar notificaciones sea una experiencia mucho más completa, sin dejar de lado la sencillez que caracteriza a este sistema desde sus inicios. Uno de los cambios más importantes son los “Canales de notificaciones”, que ofrecen a los usuarios la posibilidad de configurar los avisos de cada aplicación de forma individual mediante categorías.

Por otra parte, y sin salir del panel de notificaciones de Android 8.0, nos encontramos con una nueva opción para descartar notificaciones temporalmente. Así, con un simple gesto, los avisos se pospondrán en el tiempo, y volverán a aparecer quince, treinta o sesenta minutos más tarde.

Tampoco debemos olvidar las nuevas insignias de aviso denominadas Notification Dots que aparecerán junto a los iconos en la pantalla de inicio, para avisar de las notificaciones recibidas de una app en concreto de forma rápida. Además, al realizar una pulsación larga sobre el icono en cuestión, aparecerá un menú con los accesos rápidos de la app y el contenido de las notificaciones pendientes.

Multitarea

Tanto en iOS 11 como en Android Oreo se han introducido mejoras en la multitarea, con el fin de sacar un mayor partido a los smartphones cada vez más potentes y con pantallas de mayor tamaño. Cada compañía, eso sí, se ha centrado en diferentes puntos concretos, y en el caso de iOS 11, los usuarios de iPad serán los principales –por no decir los únicos– afortunados.

Y es que Apple, como comentábamos en el apartado de la interfaz, ha decidido introducir un nuevo dock de aplicaciones en la versión de iOS 11 destinada a iPad, que guarda bastantes similitudes con el dock de MacOS, el sistema operativo de escritorio de los de Cupertino. Gracias a esta característica, será posible añadir hasta quince accesos directos a aplicaciones, con la posibilidad de arrastrar y soltar para mover elementos entre ellas. Por otra parte, gracias a esta versión del sistema será posible abrir aplicaciones en modo multiventana, de forma similar a lo que llevamos disfrutando en Android desde la llegada de Nougat, solo que en este caso, solo los poseedores de un iPad podrán disfrutar de esta función.

La plataforma móvil del androide verde también trae cambios a nivel de multitarea en su última edición. Quizá la más destacable –aunque no la única– sea el modo Picture in Picture, que permite observar contenido, como vídeos de YouTube o mapas de Google Maps, en una pequeña ventana flotante mientras realizamos otras acciones. Otras mejoras relacionadas con la multitarea incluidas en Oreo serían el autorrelleno de texto nativo, que permite sincronizar las credenciales de diferentes servicios para no tener que introducirlas manualmente cada vez, y la selección de texto inteligente, que nos sugerirá diferentes aplicaciones dependiendo del tipo de texto seleccionado.

Otras mejoras y cambios

Por supuesto, estas no son las únicas novedades que llegan junto a iOS 11 y Android Oreo. Bajo el capó de cada nueva versión, encontraremos un sinfín de mejoras y cambios que pretenden hacer que la experiencia con cada plataforma sea aún mejor de lo que ya es hoy.

Entre las mejoras “menores” de iOS 11, encontramos las siguientes:

Administración de archivos: En iOS 11, los usuarios por fin podrán visualizar los archivos y documentos almacenados en la memoria de sus dispositivos gracias a la app “Archivos” –no, hasta ahora no se podía–.

App Store rediseñada: La tienda de aplicaciones de iOS ha sufrido un lavado de cara, para adaptarse a la renovada interfaz del sistema operativo con una apariencia más minimalista y la nueva fuente incluida en esta versión.

Siri ahora es más inteligente: El asistente por voz de Apple ahora cuenta con una voz más natural y ha recibido mejoras en su capacidad de realizar traducciones.

Más fotos en el mismo espacio: Las fotografías realizadas con iPhone y iPad ahora ocupan hasta un 50% menos de espacio.

Modo no molestar automático mientras conduces: Cuando el iPhone detecte que el usuario está conduciendo, se activará automáticamente el modo no molestar para evitar distracciones.

Teclado a una mano: Al igual que en GBoard, el teclado de Google, el teclado virtual de iOS 11 ahora cuenta con un modo “a una mano”.

Mientras tanto, entre los cambios “menos visuales” de Android Oreo nos topamos con los siguientes:

Project Treble, la novedad más importante de la historia de Android: Con Project Treble, las marcas no tendrán que esperar a los drivers de los fabricantes de componentes para poder actualizar sus terminales. Además, será requisito obligatorio que los dispositivos soportados por este sistema sean capaces de ejecutar sin problema una versión de Android basada en AOSP. ¿Será este el fin de la fragmentación?

Nuevos emojis, adiós a los blobs Con Android Oreo, los usuarios del sistema operativo de Google decimos adiós a los famosos emojis blobs y damos la bienvenida a unos nuevos, con un diseño mucho más genérico.

Fluid Experience, Android más rápido y con mejor gestión de la batería: Con Fluid Experience, Google pretende optimizar al máximo el sistema operativo para ofrecer un mayor rendimiento y duración de la batería gracias, entre otras cosas, a un nuevo sistema de restricción de procesos en segundo plano.

Android ahora habla en idioma “Kotlin”: Kotlin es el nuevo lenguaje de programación soportado por Android Oreo. Gracias a él, las apps deberían mostrar un comportamiento más estable, y los desarrolladores lo tendrán más fácil a la hora de detectar y arreglar fallos.

