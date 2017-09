WhatsApp prueba con éxito la opción para anular mensajes

WhatsApp se encuentra trabajando en la opción para que los usuarios puedan 'anular' los mensajes que ya han sido enviados. WABetaInfo informó que esta herramienta ha sido probada con éxito y estará al alcance de todos.

WABetaInfo es una cuenta de Twitter que publica toda la información sobra Whatsapp. En un tuit se manifestó que ya es una realidad el funcionamiento de la opción para que los usuarios puedan eliminar los mensajes que ya han sido enviados y pronto estaría a esta herramienta a disposición de los internautas que utilizan esta aplicación de mensajería instantánea.

DELETE FOR EVERYONE NEWS!

[AVAILABLE SOON!] pic.twitter.com/GQ6eqbNvSn

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 12, 2017