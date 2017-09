Las app que consumen más recursos en equipos Android

A propósito de que Apple presentó hoy, 12 de septiembre, sus nuevos modelos de iPhone 8 (iPhone 8 Plus y iPhone X), es importante saber cuáles son las aplicaciones que más recursos consumen en los celulares: batería, memoria, almacenamiento o datos.

Facebook: La aplicación supera los 300 MB de almacenamiento y consume más de medio giga de RAM por sí sola. En cuanto a consumo de datos, se podría considerar que está en un rango de normalidad, aunque si no se desactivan la reproducción automática de videos probablemente gaste bastantes más datos.

Administrador de páginas de Facebook: Otra aplicación que consume una gran cantidad de recursos es el Administrador de Páginas de Facebook. Tener instalada esta característica puede aumentar hasta en 290 MB la aplicación principal de la plataforma social, según elcomercio.pe.

Facebook Messenger: Esta encabeza la lista de las aplicaciones que consumen más recursos en los smartphones. Si bien Messenger nunca fue una aplicación ligera, desde que empezó a copiar las características de Snapchat se volvió considerablemente más pesada.

Google Fotos: ​El administrador de fotos de Google es muy útil para mantener una copia de seguridad de los archivos gráfico, buscar imágenes inteligentemente, crear álbumes y un sinfín de cosas más. Todos esos beneficios requieren una gran cantidad de recursos, que pueden ralentizar el rendimiento de los equipos.

Pokémon Go: El juego de realidad virtual propiedad de Niantic no se queda atrás en la lista de consumo de recursos. La necesidad de mantener la pantalla encendida, la continua descarga de mapas, el uso del GPS y de la cámara hacen de Pokémon Go una aplicación bastante exigente.

