WhatsApp ya ofrece cuentas empresariales verificadas

WhatsApp ahora ofrece cuentas empresariales verificadas, con lo que la plataforma buscaría monetizarse.

¿Cómo chatear por WhatsApp sin abrir la app?

Con WhatsApp Business la app comenzaría a generar ingresos.

Esta opción servirá para que los usuarios puedan recibir mensajes promocionales, soporte técnico, e incluso podría ser un canal de venta, dependiendo del rubro de la empresa.

Una de las características principales de WhatsApp Business es que las cuentas empresariales que han sido corroboradas como tal por el mismo WhatsApp, y que destacan en el chat tendrán un ícono de visto bueno blanco sobre un fondo verde.

WhatsApp anunció, en la sección de preguntas y respuestas de su web, que ya han verificado algunas cuentas empresariales.

Según WABetaInfo, las empresas podrían establecer un horario de atención dentro del chat y programar mensajes automáticos. También, si los usuarios desean dejar de recibir mensajes de la empresa, tendrán la opción de bloquear el contacto, de acuerdo con elcomercio.pe.

