Cómo saber quién deja de seguirte en Facebook, Instagram y Twitter

En las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter se permite seguir a usuarios para enterarse de sus opiniones, día a día o simplemente ver de qué se tratan sus publicaciones.

Por otro lado, también las personas logran hacerse conocer al alcanzar millones de seguidores y convertirse en ‘influencers’.

Sin embargo, también está el querer conocer quién nos sigue, pero ¿cómo saber quién nos ha dejado de seguir?

Antes de seguir leyendo, ten en cuenta que los datos que se muestren en todas las aplicaciones y funciones mencionadas serán a partir de empezar a utilizarlas, no se mostrará la información de antes.

Aquí te contamos cómo saber quién ha desaparecido de tu lista de amigos en Facebook sin que te des cuenta o quién le da ‘unfollow’ a tu perfil de Instagram y Twitter.

Instagram

Existen muchas aplicaciones que te permiten llevar un control exhaustivo de los seguidores de tu cuenta de Instagram. Una de las mejor valoradas es Unfollowers & Ghost Followers for Instagram.

Añadiendo tu cuenta puedes ver las personas que te siguen, las que no te siguen, las que os seguís mutuamente y las que te siguen pero tú no sigues, llamadas fantasmas. Además, también te indica las personas que han dejado de seguirte en los últimos 5 días.

Otra opción recomendada es utilizar el servicio de Statusbrew.com, una web que te permite organizar tus redes sociales y que, además, tiene la opción de enviarte un correo cada vez que pierdas un seguidor.

Twitter

Para llevar al día tus seguidores de Twitter también puedes usar la web Statusbrew.com. No obstante, si prefieres hacerlo con una aplicación, una de las mejores es Statusbrew Twitter Followers, que es de la misma empresa. Con ella, puedes controlar las personas que han dejado de seguirte yendo al apartado ‘Nuevos usuarios que no te siguen’.

Además, también te permite gestionar otras redes sociales, Instagram entre ellas, y te ofrece estadísticas muy útiles para hacer crecer tus cuentas.

Facebook

Puedes descubrir quién te ha borrado de tu lista de amigos en Facebook a través de Who deleted me. Para utilizarla puedes descargar la aplicación en tu móvil o instalar la extensión en Google Chrome. Tanto en la app como en la extensión podrás ver tanto los usuarios que te han dejado de seguir como los amigos que has añadido recientemente.

