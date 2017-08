El eclipse, en vivo, por Twitter #Eclipse2017

En Ecuador el eclipse será del 9.01%, sin embargo si no quiere perderse el evento lo puede seguir por redes sociales. La buena noticia es que la generosa y democrática Internet permitirá que quien quiera verlo, lo vea.

Puede ser a través de Twitter, pues esta red social en alianza con The Weather Channel (canal especializado en clima), lo transmitirá en vivo con imágenes de drones y equipos de alta resolución.

Esto podrá seguirse con la etiqueta #Eclipse2017 o a través de @weatherchannel

Experience the total solar eclipse live on Twitter on Aug. 21 from 12pm – 4pm ET. https://t.co/dL1kZCodD3 #Eclipse2017 #ChasingEclipse2017

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 20, 2017