Descubren que restos de un faraón son de un gigante en Egipto

Un nuevo estudio de egiptólogos del Instituto de Medicina Evolutiva de Zúrich, permitió descubrir que el faraón Sa-Nakht, perteneciente a la tercera dinastía del antiguo Egipto podría ser el gigante más antiguo conocido.

Según información del portal RT, existen gran cantidad de mitos e historias sobre gigantes. Pero al parecer, esta vez esos mitos podrían convertirse en realidad.

El estudio sobre el cuerpo del antiguo faraón egipcio, revela que Sa-Nakht padecía de una enfermedad que se llama gigantismo, la cual hace que el cuerpo crezca acelerada y excesivamente en los humanos.

Los restos del faraón fueron descubiertos en 1901 en una tumba cercana a Beit Khallaf, y después de que los científicos estudiaron el esqueleto, encontraron que este alcanzó una altura de 1,98 metros, lo extraño es que en esa época un egipcio promedio medía en un promedio de 1,70 metros de altura, según el experto Michael Habicht, de la Universidad de Instituto de Medicina Evolutiva de Zúrich.

The supposed remains of pharaoh Sa-Nakht suggest he was a giant — 6' 2", well above the era's average of 5' 6". https://t.co/QE1hueDO9A pic.twitter.com/NOr58WZjNc

— Science Channel (@ScienceChannel) August 8, 2017