Forbes revela el próximo dispositivo de Apple

Han sido muchos los rumores y filtraciones del iPhone 8 y ahora la revista Forbes ha revelado información de este dispositivo.

El render de lo que sería el diseño final del iPhone 8 se ha difundido en redes. Este luce como muchos otros que se han visto en filtraciones pasadas, con excepción de un detalle que se podría confirmar si estará o no presente el Touch ID en este dispositivo de gama alta, de acuerdo con el comercio.pe.

Este render se ha confirmado gracias a la información obtenida por Forbes, que además, confirma la orientación vertical de la doble cámara y el diseño de pantalla casi sin marcos.

También, destaca el tamaño del botón de desbloqueo, el cual sería del doble del tamaño que el visto en anteriores dispositivos como el iPhone 6 o el iPhone 7.

