WhatsApp alista las descripciones de grupo

WhatsApp siempre sorprende a sus usuarios con sus novedades. La última actualización de la aplicación de mensajería instantánea son las descripciones de grupos, algo que podría recordar a los antiguos estados.

La app experimenta con descripciones de la actividad de cada uno de sus grupos. Es un cuadro de texto a rellenar con todos los datos que el usuario amigos quiera incluir y dejar a la vista de todos los miembros.

Al igual que los antiguos estado de texto, estas descripciones serán visibles para todos los integrantes de dicho grupo, según el sitio computerhoy.

El objetivo de las descripciones de grupos de WhatsApp sería explicar para qué sirve el chat colectivo, aunque para eso ya se utiliza el propio nombre.

Además de esta novedad, queda por aterrizar definitivamente en WhatsApp la opción de compartir la ubicación en tiempo real o la de anular mensajes ya enviados.

Las tres se han ido filtrando a través de la cuenta de Twitter de WABetainfo.

Wow. Finally a description for groups (similar to "About")!

Details and other screenshots 👉🏼 https://t.co/205nffcWJq

[AVAILABLE IN FUTURE] pic.twitter.com/s6NAN73O2K

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 10, 2017