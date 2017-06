Facebook Messenger permite añadir filtros animados en sus videollamadas

Facebook, en su nueva actualización busca facilitar a sus usuarios expresar sus sentimientos al realizar una videollamada. Es por ello que ha actualizado su servicio con nuevos filtros y reacciones animadas.

La red social ha apostado por incluir mejoras para hacer la aplicación “más divertida”, al tiempo que permite a sus 2.000 millones de usuarios “expresar sus emociones”, según ha explicado Facebook.

A través de cinco emojis de las reacciones (me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enfada), Facebook Messenger permite introducir animaciones con las que el usuario pueda expresar su estado de ánimo, informa larepública.pe.

Además de estos emojis, Messenger ha incluido también varios filtros que modifican el color de la imagen, desde unos que resaltan lo colores hasta otros en blanco y negro o en tonos rojos.

También permite nuevas máscaras similares a las de otras aplicaciones como Snapchat, que convierten a sus personajes en animales y que incluyen diversas animaciones.

Según indicó Facebook, esta función estará disponible tanto para las conversaciones de dos como en las charlas grupales.

Además, una función que no estaba incluida anteriormente en la aplicación de Messenger y que se ha incorporado con la nueva actualización son las capturas de pantalla.

A través de un icono de una cámara en la propia interfaz de las llamadas, es posible realizar capturas tanto en ‘chats’ individuales como grupales.

