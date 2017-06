MakeApp, la aplicación que desmaquilla se hace viral

La empresa Magic Unicorn Inc. lanzó una aplicación que permite quitar el maquillaje de la cara de cualquier persona, o, al contrario, hacerlo más intenso.

Con la novedosa tecnología, denominada MakeApp, se puede saber cómo son las estrellas sin tanta pintura en la cara. Para verlo, se puede descargar la aplicación en AppStore y PlayMarket.

@rapha_rge AI based MakeApp adds/removes makeup – now available on Android and iOs https://t.co/D9O7AFHj3M https://t.co/iYvZO5ffpF pic.twitter.com/tXyrnRnLnZ

— Ashot Gabrelyanov (@gabrelyanov) May 29, 2017