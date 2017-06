Apple presenta iOS 11 y anuncia cambios en Apple TV

El gigante tecnológico estadounidense Apple empezó hoy, 5 de junio del 2017, su conferencia anual de desarrolladores de software con el anuncio de que Apple TV contará con Amazon Prime Video este año y además con la presentación de iOS 11.

Tim Cook, consejero delegado de la compañía, dijo que Amazon, que posee series como ‘Transparent’, ‘Mozart in the Jungle’ o ‘Man in the High Castle’, formará parte de Apple TV en los próximos meses, de forma que se une a otros 50 canales ya integrados en la plataforma.

Esa fue la primera de seis grandes novedades que prometió desvelar Cook durante el evento de hoy, casi todas relacionadas con las actualizaciones de sus sistemas operativos.

“Es genial estar de vuelta aquí, en el corazón de Silicon Valley, al lado del nuevo campus”, dijo Cook al comienzo del evento, celebrado por primera vez en casi 15 años en el McEnery Convention Center, en San José (sureste de San Francisco), en vez del tradicional Moscone West Convention Center, de San Francisco.

Cook dijo que esta conferencia promete ser “la mejor y más grande” celebrada por la empresa en su historia, pues asisten más de 5.000 personas provenientes de 75 países.

APPLE PRESENTA IOS 11

La compañía presentará su iOS 11, la nueva versión del sistema operativo del iPhone y el iPad. Además anunciará versiones preliminares de su sistema operativo para su gama de ordenadores Mac.

Según Hipertexual estos serían los principales cambios:

Mensajes: La aplicación de mensajería de Apple hora incluye soporte para la nube, mejoras en la copia de seguridad de lo mensajes y la forma en la que esta funciona. Apple Pay ahora incluye pago persona a persona, una de las características más demandadas entre los usuarios. Lo interesante es que está integrado con iOS mensajes, de forma que cualquier usuarios con iOS puede utilizar directamente con solo un toque para enviar dinero a sus contactos.

Cámara: La cámara ahora usa un nuevo codec mucho más eficiente que permite mejor calidad con la mitad de espacio. Además, incluye una suerte de modo boomerang e incluye nuevos efectos como por ejemplo el modo de larga exposición para mostrar movimiento como el del agua.

Siri y Mapas: Homekit ahora ahora incluye el nuevo protocolo inalámbrico AirPlay 2 que permite controlar el audio en altavoces compatibles con funcionalidad multi room y una nueva API para que cualquier desarrolladores pueda incorporar su propia compatibilidad con el multiroom.

Siri ahora contará con una nueva interfaz más contextual y será capaz de traducir y hablar en otros idiomas. Mapas también mejora y ahora muestra el interior de los aeropuertos con mapas en 3D utilizando GPS Indoor.

Realidad aumentada: La compañía ha dado pocos detalles, pero ha anunciado un kit de desarrollo en realidad aumentada para que los desarrolladores puedan desarrollar aplicaciones que utilicen la AR en tiempo real.

RELACIONADO: