WhatsApp incorporará este divertido recurso de Facebook

La competencia está dura en el universo digital, por eso nadie se queda quieto.

WhatsApp incorporará el sistema de stickers de Facebook, como novedad para seguir compitiendo con Telegram y Line.

Además para ampliar la gama de posibilidades que la aplicación le brinda a sus usuarios para comunicarse.

La noticia la habría filtrado la cuenta de Twitter, WABetaInfo, que usualmente siempre tiene la chiva sobre estos desarrollos de WhatsApp.

WhatsApp will use these stickers packs. #Facebook pic.twitter.com/6TuCfBG3If

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2017