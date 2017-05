Amazon presentó dispositivo inteligente de control del hogar con pantalla

Amazon presentó un nuevo dispositivo dentro de su línea de sistemas de control del hogar inteligente por voz llamado Amazon Echo Show, cuyas principales novedades son una pantalla táctil de siete pulgadas y una cámara que permiten hacer videollamadas, entre otras posibilidades.

Echo Show, que funciona con el asistente digital de inteligencia artificial Alexa, puede mostrar noticias, vídeos de YouTube, letras de canciones o retransmitir lo que ve una cámara de seguridad sin que su usuario tenga que utilizar las manos, según lo describe Amazon en su página web.

Disponible a la venta en Estados Unidos a partir del 28 de junio por unos 230 dólares, este sistema permitirá mantener conferencias de vídeo con otros propietarios de Echo Show y de la aplicación Alexa, así como hacer llamadas de voz a cualquiera que tenga Echo o Echo Dot.

El dispositivo tiene una forma cúbica y cuenta con unos altavoces Dolby, ocho micrófonos y tecnología de formación de haces acústicos y cancelación del ruido para que Alexa pueda escuchar los comandos de tareas “desde cualquier dirección, incluso cuando suena música”, explica el gigante del comercio electrónico.

Amazon's new Echo Show proves that the smart home phenomenon is finally moving into the mainstream -… https://t.co/w59dDEkU5u #AmazonNews pic.twitter.com/GFV87nJSfl

— All about #AMAZON (@_Amazon_News) May 10, 2017