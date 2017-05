Cómo usar 2 números de WhatsApp en el mismo teléfono

Dos números telefónicos y no los puede tener en uno solo. Eso no es todo, no puede tener en la misma cuenta de WhatsApp, ¡tranquilo! Ahora puede tener eso en un teléfono inteligente.

Sí, existen otros métodos como usar la aplicación OGWthatssAp, según esta forma alternativa lo haremos directamente con aplicaciones de la Google Play Store, sin necesidad de root, y de una forma mucho más sencilla.

Sin embargo, ahora te damos otra opción nada despreciable…

Requisitos que debes cumplir para tener dos cuentas de WhatsApp

Se necesitan dos números de teléfono y dos tarjetas SIM. Además, un teléfono donde instalar estas dos cuentas de WhatsApp. Luego, 5 minutos para configurar todo y disponer de espacio de almacenamiento disponible para ello. Se necesita conexión a Internet por redes móviles o WiFi.

La primera cuenta de WhatsApp

Si ya tienes instalada una cuenta de WhatsApp en tu teléfono, no hay nada más que hacer. Ahora, si no tienes descargada la aplicación lo debes hacer en la aplicación oficial de WhatsApp para Android desde la Google Play Store y configura todo de la forma normal. Hay que crear la cuenta de usuario y demás pasos del procedimiento guiado por la propia aplicación.

La segunda cuenta de WhatsApp

Aquí se hace el “truco” y hay que cambiar la tarjeta SIM del teléfono por la de esta segunda cuenta que queremos configurar en WhatsApp.

Una vez introducida la tarjeta SIM en el terminal, nos queda descargar Disa en nuestro móvil e instalar la aplicación de forma normal.

Hecho esto, la abrimos y vamos a Ajustes > Añadir servicio > WhatsApp y tendremos que reiniciar la aplicación. Una vez que se vuelve a abrir de nuevo, ahora podremos pulsar sobre la barra superior en rojo que nos sugiere configurar WhatsApp.

Desde este nuevo panel de Ajustes, ya podremos configurar la segunda cuenta que queremos en nuestro teléfono celular. Y después, podemos tener la tarjeta SIM que queramos, pero mantendremos las dos cuentas de WhatsApp.

Lo único que debemos tener en cuenta es que, evidentemente, una de las cuentas se abrirá desde la aplicación normal de WhatsApp, mientras que para hacer uso de la otra tendremos que acceder a la aplicación Disa, donde también podemos incluir un perfil de Facebook, por ejemplo, y tener todos nuestros servicios unificados.

Fuente: El País