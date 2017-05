Tres pasos para activar el nuevo diseño oscuro de YouTube

La aplicación de videos, YouTube desarrolló y presentó una nueva interfaz que tiene la misión de resaltar los colores de los videos que se han publicado en la plataforma.

Ahora los usuarios pueden cambiar el diseño habitual por un fondo de color negro. Esta característica se habilitará en las últimas versiones de los navegadores Chrome, Chrome, Firefox, Opera, Safari y Edge.

TRES PASOS PARA CAMBIAR A YOUTUBE ‘DARK’

The new @YouTube Dark theme is 🔥 Head to https://t.co/LxYdchX5P0 to check out the new material design! pic.twitter.com/R1QDgihizR

— michael tobin (@initialfocus) May 2, 2017