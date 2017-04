WhatsApp tendrá su propio editor de videos

WhatsApp es la aplicación que más usamos en nuestro día a día. Incluso, la app se ha convertido en la mejor aplicación de mensajería. Es por ello que entre las actualizaciones que prepara WhatsApp está la inclusión de un nuevo editor de videos.

A todos los usuarios de WhatsApp les interesa cualquier novedad que se presente en la aplicación. La app ahora sorprenderá en su nueva versión Beta para Android 2.17.154 con su propio editor de videos. Dicha función que pronto llegará a su versión oficial.

Esta información la dio a conocer, como en varias ocasiones, la cuenta en Twitter de WABetaInfo.

Lo más llamativo de esta actualización de WhatsApp es que no solo se podrá editar los videos que se graben desde la aplicación, sino que ahora será con aquellos almacenados en el teléfono.

De esta manera, el “timeline” del video se podrá apreciar en la parte superior de la pantalla, donde el clip se observa lo más grande posible. Ahora, también, se le podrá agregar a los videos de WhatsApp algunos textos, emojis y dibujos realizados con la mano.

Según WABetaInfo, a esta este novedad se suma la nueva opción en IOS que permitirá decir a Siri que lea los mensajes en la aplicación, según informa el sitio larepública.pe

