WhatsApp podría incorporar álbum de fotos a los chats

Al parecer Facebook tiene previsto llevar sus funciones exitosas de una de sus aplicaciones a todo su ecosistema compuesto por Instagram, Messenger y WhatsApp.

La compañía ya lo habría demostrado con los estados y ahora quiere llevar los álbumes de Instagram a WhatsApp.

Quizá te preguntes ¿Cómo funcionarán el álbum de fotos en WhatsApp si ya se pueden compartir varias fotos a la vez? En realidad, el objetivo es que la pantalla de quienes reciben varias imágenes al mismo tiempo no se sature con una lista de imágenes.

Una vez más WABetaInfo, una cuenta dirigida por varios desarrolladores que testean antes que todos las nuevas funciones de la aplicación, adelantó a través de su Twitter que la nueva característica que creará un álbum cuando el usuario desee enviar al menos cinco fotos.

El receptor verá un collage con cuatro cuadros y una leyenda el cuadro inferior derecho que indica cuántas imágenes más hay dentro del álbum. Al abrirlo se desplegarán todas.

Es decir, la nueva actualización deWhatsApp sería similar a lo que utiliza Facebook en los posteos con múltiples contenidos, según la nación.

SNEAK PEEK #2

WhatsApp for iOS 2.17.20: new album feature!

Opening an album, you can see all shared photos (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/s6bmJh5mBE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 21, 2017