Whatsapp: Podrías alertar a contactos al cambiar de número

WhatsApp presentaría una nueva actualización que buscará que los usuarios puedan comunicar a sus contactos cuando hayan cambiado de número telefónico.

Esta nueva programación permitirá notificar a tus contactos con un mensaje masivo cuando obtengas otro número. Esta alerta se enviará de manera automática.

La nueva herramienta está en fase beta en la versión para Windows Phone, según informó @WABetaInfo.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 15, 2017