Novedades de WhatsApp que podrían acabar con tu privacidad

Cada vez son más las actualizaciones que ofrece WhatsApp a sus usuarios a fin de mejorar la experiencia en el uso de la aplicación, pero para muchos las novedades de la app de mensajería pueden ser no tan buenas.

Ahora, con las actualizaciones de WhatsApp quedarás al descubierto. Esta no es sólo la aplicación que muchos están usando para comunicarse, al igual que Facebook Messenger, sino que en los próximos se esperan nuevos cambios y para algunos significaría un problema.

De acuerdo con WABetaInfo, una cuenta dirigida por varios desarrolladores que testean antes que todos las nuevas funciones de la aplicación, la app tendrá muchos cambios, según el sitio perú.com.

Te presentamos algunas de las nuevas características de WhatsApp:

Ya podrán saber dónde estás:

WhatsApp podría activar tu geolocalización para chats individuales

Con lo nuevo de WhatsApp tus contactos podrán saber dónde te encuentras al momento y seguir tus rastros. Esta función no solo se activará en los grupos, sino también en los chats individuales.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8 — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 15, 2017

Quedará en cada quien si comparte esto o no, ya que la función de geolocalización vendría desactivada por defecto.

Se darán cuenta si eliminaste un mensaje:

WhatsApp dará 2 minutos para eliminar mensajes enviados

A muchos le ha pasado que cuando envían un mensaje después se pueden arrepentir. Ahora WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado.

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1 — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 7, 2017

Sabrán si cambiaste de número:

Una característica que llegará también a WhatsApp es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 15, 2017

Cambiar de color en los chats

WhatsApp habilitará los “chats fijados”

Ya se acerca la característica que pronto cambiará los chats de muchas personas: la posibilidad de poder modificar el color de tus conversaciones.

Cambio en las fuentes:

WhatsApp permitía realizar modificaciones al texto escrito al insertar un símbolo antes o después de la frase que queríamos cambiar. Así por ejemplo, si se quería colocar en negrita una frase o palabra se debía poner primero un asterisco al inicio de ella y otra al final. Pero ahora será mucho más fácil. Solo es necesario pulsar sobre la frase escrita y te aparecerán opciones.