Se podrán borrar mensajes enviados de WhatsApp

WhatsApp tiene una buena noticia para quienes escriben mensajes y después quieren borrarlos. La aplicación de mensajería habilitará una opción que permitirá eliminar esos mensajes, aun cuando hayan llegado a su destinatario.

La información fue divulgada por WABetaInfo, una cuenta de Twitter que adelanta constantemente las funciones que llegarán a la aplicación.

En esta oportunidad confirmaron que la función de WhatsApp para borrar mensajes enviados ya se encuentra activa en la versión beta 2.17.94 para Windows Phone.

La eliminación de mensajes enviados es una función que muchos usuarios solicitaron a la compañía y parece que finalmente llegará con una próxima actualización, la fecha de disponibilidad aún no ha sido publicada.

La nueva herramienta, llamada ‘unsend’ (deshacer el envío), deja sin embargo una huella en la cuenta del destinatario, que sabrá que su interlocutor decidió eliminar el mensaje, según informa América TV.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.94: added the "unsend" feature!

It will be remotely enabled in next versions. Be patient. #hidden pic.twitter.com/7ygyZsxWz9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 6, 2017