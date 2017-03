Así será el nuevo BlackBerry KEYone

Hace unos días la compañía Blackberry anunció su regreso al mercado de la telefonía celular con su nuevo smartphone KEYone, el cual busca convertirse en uno de los favoritos de los consumidores.

El modelo BlackBerry KEYone, busca recuperar algo de aquella popularidad que tuvo la marca en la década del dos mil, y que perdió en los últimos años ante sus competidores, los sistemas operativo IOS y Android .

El diseño del KEYone es muy característico e inconfundible de la marca, ya que cuenta con un marco de aluminio, pantalla resistente a arañazos, teclado de plástico de gran calidad.

Si eras usuario de BlackBerry estás feliz por su regreso, te presentamos algunas de sus principales características.

Una de las características más importantes de este modelo, es que a diferencia de los demás smartphones que lideran el mercado, este celular contará con un teclado físico, algo que no se veía en modelos recientes.

El teclado tendrá atajos que permitirán acceder más rápidamente a las aplicaciones, como por ejemplo la letra “f” para abrir Facebook.

Este modelo contará con una pantalla de 4,5 pulgadas, con una resolución de 1620×1080 pixeles, lo que aporta un nivel de nitidez insospechable.

Este celular tendrá una pantalla más grande que las otras series de la marca, y apunta en prioridad a captar como cliente a las empresas.

Otro punto muy importante de este smartphone es su batería, ya que la compañía TCL ha incorporado una batería de 3505 mAh de capacidad, más de lo que otras marcas habrían incluido en caso de diseñar un teléfono móvil como éste: en otras palabras, el tiempo de uso no debería ser inferior a un día y medio.

El nuevo modelo de KEYone estará disponible en abril a 549 dólares, unos 10 mil ochocientos pesos según el tipo de cambio actual.

El nuevo Blackberry utiliza un sistema operativo Android 7.1 pero con la capacidad de correr las aplicaciones que los amantes y ex usuarios de la marca más apreciaban como BlackBerry Messenger y BlackBerry Hub, éste último un concentrador de plataformas digitales como correo electrónicos y redes sociales.

El usuario también podrá definir el nivel de seguridad que desea en su aparato.

