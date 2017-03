WhatsApp volverá a los estados antiguos

Los nuevos estados de WhatsApp llegaron hace una semana. Llegaron con un estilo muy similar al de Snapchat. Esta función dejó algunas insatisfacciones en el camino.

Los nuevos estados de WhatsApp presentan historias con texto e imagen que no duran más de 24 horas. Se trata de un giro de 360° en las dinámicas de la plataforma de mensajería que estaría acercándose al terreno de las redes sociales.

Así, los viejos estados desaparecieron y nunca más, al menos en 7 días, se vio el clásico “Hey there! I am using WhatsApp” que algunos usuarios tenían por defecto. Ello sumado a su parecido con otras redes sociales terminaron por enfadar a algunas personas.

Ante el descontento, WhatsApp ha decidido mirar atrás sin dejar de lado sus nuevos estados. Estos no desaparecerán, pero los antiguos volverán a la aplicación con otro nombre para evitar confusiones.

Esta novedad está disponible en la versión beta de la app por ahora. Se espera que pronto llegue a las versiones finales en todos los procesadores para smartphone. Es posible que adopte el nombre de “info” o “tagline”.

WhatsApp listened users and developers will restore the Old Status, calling it "Tagline" 😭🎉

Now we want multiple Privacy settings & TouchID😭

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 24, 2017