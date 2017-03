Sony presentó su nuevo teléfono insignia: el Xperia XZ Premium, en elCongreso Mundial de Móviles. También renovó su gama media con dos nuevos equipos, el Xperia XA1 y el XA1 Ultra.

El Xperia XZ se destaca por la potencia de su cámara, una de las características más valoradas por los usuarios. La principal es de 19 MP con apertura de diafragma de f/2.0 y la frontal, de 13 MP.

Según la compañía, el nuevo sensor ofrecerá imágenes 19% más luminosas y con un 50% menos de ruido

De acuerdo con la publicación de Infobae, la cámara incorpora la opción Motion Eye, que permite hacer clips de dos segundos súper lentos: a 960 frames por segundo.

A su vez cuenta con el Predictive Capture, que se activa automáticamente cuando se hacen fotos de imágenes en movimiento, una herramienta también disponible en el Xperia X.

Everything becomes Wow.

Meet #Xperia XZ Premium, and the world’s first Super slow motion video in a smartphone*. #SonyMWC pic.twitter.com/9YfdGpAzeT

— Sony Xperia (@sonyxperia) February 27, 2017