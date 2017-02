WhatsApp: Los nuevos "estados" ponen en peligro tu seguridad

Esta semana WhatsApp celebró los 8 años de su lanzamiento con el rediseño de su función “estados”. Ahora, en vez de textos como “Disponible”, “En la escuela” o “Hey there I am using WhatsApp”; ustedes podrán compartir fotos y videos que podrán decorar con emojis y texto, tal cual como en Snapchat e Instagram.

Sin embargo, existen diversos riesgos que esta nueva función tiene para los usuarios; los cuales ya son señalados por expertos en tecnología de todo el mundo. Seguramente serán corregidos en el futuro, como ocurre en el mundo de la tecnología.

Los peligros de la nueva función de WhatsApp

Por defecto, los estados son visibles para todos los contactos que hay en el teléfono. Entonces, ustedes podrían compartir información privada con personas del trabajo, familiares o de algún círculo social en el que no tienen la confianza suficiente, destaca Hervé Lambert, de Panda Security. Transmitir información privada los puede volver “identificables”. Una de las recomendaciones para el uso seguro de Internet es no publicar información personal que pueda poner en riesgo su seguridad. Compartir estados con esta información podría volverlos identificables. No revisar las especificaciones de seguridad, podría ponerlos en peligro. Siempre revisen las especificaciones de seguridad antes de publicar algo. En caso de no estar seguro, expertos recomiendan no hacer uso de la función, de acuerdo al diario británico “NewsLetter“. La calidad de la información podría comprometerlos. Por lo tanto, expertos recomiendan revisar qué publicarán antes de hacerlo, pues alguien más puede guardarlo a través de capturas de pantalla. Por muy atractivo que sea, los menores de edad no podrían utilizar esta función. Ni esta ni WhatsApp en específico, pues se deben de tener al menos 13 años para utilizar el servicio (sin la necesidad de tener la autorización de los padres), de acuerdo con los términos y condiciones de la app. Posible aparición de app piratas, que les roben información importante. A raíz de esta nueva función, podrían aparecer aplicaciones de terceros que les prometan funcionalidades extra para los estados, las cuales en verdad les roban información de su teléfono, como fotos y mensajes.

Por lo tanto, se recomienda el uso moderado de esta opción, verificar las opciones de seguridad respectivas y no publicar situaciones comprometedoras que puedan resultarles perjudiciales posteriormente.