Super Mario Oddisey es el trailer más visto en el canal de Nintendo

Mario nos trae una nueva aventura con la llegada de Nintendo Switch. Se trata de “Super Mario Oddisey”, videojuego que trasladará a Mario a la ciudad y a otros escenarios, en una historia que promete ser “toda una odisea”.

Ya hemos visto al héroe de gorro rojo entre las estrellas (Mario Galaxy), en una isla paradisiaca (Mario Sunshine), pero nunca lo habíamos visto en un escenario de la gran ciudad. Y menos, rodeado de personas “reales”. El arte de esta nueva entrega mezcla el mundo real con el mundo de Mario, de una manera nunca antes vista.

Rompiendo récords

De hecho, incluso antes de ser lanzado, este nuevo título de Nintendo ya está rompiendo récords. Actualmente su tráiler es el más visto del canal oficial de Nintendo en Youtube, con 13 millones de vistas hasta el 17 de febrero. Lo sigue otro éxito asegurado de la consola: The Legend of Zelda Breath of the Wild. En cuanto ha videos en general del canal, solo es superado por el de la presentación de la Nintendo Switch, que tiene el 26 millones de reproducciones, siendo el vídeo más visto del canal.

13 millones de vistas ya tiene el video de “Super Mario Odissey” en el canal oficial de Nintendo

Las reservas de la nueva consola ya comenzaron en nuestro país, con precios que van desde los 329.000 en adelante. También comenzaron las reservas para algunos de los primeros títulos como el Zelda, Super Bomberman R, 1-2 Switch y Just Dance 2017. Lamentablemente, la fecha estimada de llegada de “Super Mario Oddisey” a nuestro país es diciembre de 2017.