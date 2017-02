Lo nuevo de Netflix para febrero

Febrero trae nuevos estrenos para los fanáticos de Netflix. La famosa plataforma de streaming publicó en su página de Facebook un clip con las producciones que lanzará a lo largo de este mes.

Entre los lanzamientos está el documental sobre el ídolo del grunge Kurt Cobain y la cinta biográfica del científico ‘Cobain: Montage of Heck’ es un documental sobre el mítico cantante de los años 90 y líder de la agrupación Nirvana, Kurt Cobain.

Series:

‘Brooklyn Nine-Nine’, tercera temporada

‘Crímenes americanos: el caso de O.J Simpson’

‘Santa Clarita Diet’, primera temporada

‘White nights’

‘Supernatural’, décima primera temporada

‘Billions’, segunda temporada

‘Ultimate beastmaster’, primera temporada

‘The sound of your heart’, primera temporada

Películas:

‘Heroes wanted’

‘Equals’

‘Historias cruzadas’

‘Thor: The Dark World’

‘Fruitvale Station’

‘Riddick’

‘Imperial Dreams’

‘David Brent: Vida en la carretera’

‘La Teoría del Todo’

‘Girlsfriend’s day’

‘Cuando te encuentre’

‘I don’t feel at home in this world’

Documentales:

‘Astract: The art of design’, primera temporada

‘Chef’s table’, tercera temporada

‘Michael Bolton’s big, sexy valentine’s dar special’

‘Trevir Noah-Afraid of the dark’

‘Cobain: Montage of Heck’