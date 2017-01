10 consejos para protegerte de ataques de hackers

Escucho la conferencia y me acuerdo de una serie de Netflix: Homeland. El disertante es Rami Efrati, fundador y CEO de Firmitas, una empresa de ciberseguridad.

Rami Efrati visitó Uruguay en el marco de la novena edición de Punta Tech Meetup, donde compartió recomendaciones sobre cómo proteger la seguridad personal.

Rami fue jefe de la División Civil de la Oficina Cibernética Nacional de Israel en el PMO; sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel por más de 28 años y comandó numerosos puestos de operaciones y tecnológicos de prestigio en Inteligencia Militar. Lleva 16 años trabajando en seguridad cibernética, alta tecnología y biotecnología.

Rami no tarda de mencionar, él mismo, la escena que asaltó mi mente mientras explicaba que “ya no es de película que alguien pueda hackear un marcapasos para matar a una persona.

“El marcapasos es una computadora, y así como mi médico puede saber cómo está mi salud desde su hospital en los EEUU, también un delincuente puede meterse al sistema y manipularlo”. Estamos rodeados de computadoras (auto, reloj, teléfono, heladera, etc.), y todos son susceptibles de ser atacados.

La seguridad IT es hoy algo de vida o muerte: “como ya vimos, una persona fue capaz de hackear el sistema de un avión desde su iPhone y apagar una turbina. La conclusión es que podría haberlo hecho con las otras tres”.

La cosa va en serio. La seguridad en el ciberespacio ya no sólo es preocupación de gobiernos, grandes corporaciones y personajes influyentes. El ciudadano de pie también está en el blanco de los criminales que hackean sistemas para robar datos personales, información sensible e incurrir en estafas.

En ese sentido, Rami Efrati puso toda su experiencia y conocimiento para brindar consejos sobre qué debemos hacer para reducir los riesgos que acechan en internet:

1. Leer los mails con mucha suspicacia. No abrir los remitentes que no conocemos, dudar incluso de los que nos suenan familiares y nunca completar links con formularios que piden datos personales ni claves.

2. Cubrir el lente de las cámaras de las computadoras de escritorio e incluso la de los smart TV porque puede transformarse en una ventana abierta a los delincuentes, 24 horas y en plena intimidad de nuestro hogar.

3. Tener en cuenta que la cámara de nuestro celular también puede volverse un ojo indiscreto. Se recomienda ponerlo boca abajo o apagarlo cuando no queremos ser vistos.

4. Saber que podemos ser geolocalizados, incluso con el GPS apagado.

5. Por sobre todas las cosas, educarnos. Tal como ocurre en el mundo real, el conocimiento y la información son las mejores herramientas para ser menos vulnerables a los engaños.

6.Invertir en seguridad. Siempre es más barato que pagar las consecuencias.

“Hacer los deberes”, cómo le llama el experto, y esto es:

7. Cambiar las contraseñas regularmente. Lo ideal es cada cuatro días, en mails y otro tipo de servicios. En transacciones bancarias hay quienes lo hacen cada vez que concluyen una operación.

8. Tener siempre un back up actualizado. Un delito que está comenzando a tomar auge es el robo y bloqueo de todos los datos y archivos personales. Para recuperarlos, se solicita un “rescate” que debe ser abonado para poder volver a acceder a ellos.

9. Instalar antivirus en los dispositivos.

10. Apagar la computadora, siempre. Dejarla encendida es un modo de dejarla abierta y expuesta, todas esas horas, al hackeo.

Tener presente dos estafas que ocurren en Europa y los EEUU y que se espera se trasladen a la región:

* Mails provenientes de una casilla de correo conocida, con datos absolutamente detallados y ciertos de nuestra vida, solicitando una transferencia bancaria. Por ejemplo: llega a tu correo un mail enviado desde la casilla de tu secretaria y pide una transferencia bancaria a alguien que conoces, a quien sueles realizarle pagos, en los montos que manejas habitualmente. (Los criminales van haciéndose de todos tus datos y movimientos y los combinan para poder engañar.)

* Correos desde casillas de amigos o parientes solicitando ayuda financiera urgente. Por ejemplo, está tu hijo de viaje con amigos y, de pronto, llega un mail desde su casilla explicando que sufrió un robo en su hotel de Bariloche, que por favor le envíe dinero a la cuenta de su amigo. Ante esto, siempre, si alguien conocido solicita vía mail una transferencia bancaria, es imperioso hacer un chequeo personal o telefónico antes de realizarla.

Rami señala que, en lo que hace a la seguridad cibernética, hay dos esferas: “La seguridad a alto nivel”, de la que deben encargarse los Gobiernos (como la de las redes de telefonía) y la seguridad de personas y empresas, de las que debemos ocuparnos nosotros.

Hoy, con el avance de internet de las cosas, donde pronto tendremos toda la funcionalidad de nuestra casa, auto, etc. circulando por la nube, ni siquiera los seguros con los que contamos contemplan los daños ocasionados por delincuentes cibernéticos.

Rami advierte que los criminales también tienen “en la mira a individuos, a instituciones como hospitales (pedido de “rescate” de historias clínicas robadas o extorsión de difundir la información privada de los pacientes) y a las empresas (robo de información sensible, de propiedad intelectual, etc). Y sentencia: “El cibercrimen no es algo que va a ocurrir, ya es parte del presente”.

