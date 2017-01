Asus presentó el Zenfone AR, dispositivo que combina la realidad aumentada y virtual

Asus lanzó el Asus Zenfone AR en el CES 2017, lo que lo convierte en el primer dispositivo de alta gama en contar con tecnología de realidad aumentada para teléfonos inteligentes.

Posicionado como el modelo tope de gama de la firma taiwanesa, cuenta con un procesador Snapdragon 821 y un display de 5.7 pulgadas Super AMOLED.

Una de sus características más destacables es que cuenta con 8GB de RAM, lo que resulta fundamental para poder “correr” adecuadamente las aplicaciones basadas en realidad aumentada.

Su cámara de 23MP cuenta con sensores adicionales utilizados por Tango para detectar movimiento y profundidad mediante su lente, pero el Zenfone AR no sólo brilla por el potencial que brinda la posibilidad de realidad aumentada.

El Asus Zenfone AR también es compatible con Daydream VR de Google, el dispositivo que se utiliza como un casco de realidad virtual, lo que permite gozar de lo mejor de los dos mundos creados digitalmente, los cuales –expertos aseguran– se convertirán en algo normal y rutinario dentro de nuestro día a día.

Las nuevas tecnologías dependen del desarrollo de aplicaciones por parte de terceros, por lo que durante la conferencia de prensa de ASUS en el CES la firma de indumentaria GAP se hizo presente para mostrar a la prensa especializada su aplicación de “probador virtual”, mediante el cual los clientes de la firma podrán crear sus propios maniquíes virtuales y, de esta manera, evitar tener que probarse las prendas para ver en el espejo cómo se verían.

Asus no compartió los precios del nuevo modelo, por lo que se estima que todavía restan pulir algunos detalles para poder lanzarlo al mercado, pero fuentes cercanas a la compañía aseguran que estará pronto para el segundo cuatrimestre de 2017, reseña Infobae.

#ASUS #ZenFone AR is the world’s first 5.7-inch smartphone with #Tango and #Daydream by Google. pic.twitter.com/mMftqspcBV

— ASUS (@ASUS) January 6, 2017